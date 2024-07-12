AKP'li vekiller tarafından hazırlanan köpeklerin öldürülmesini içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sokakta yaşayayan köpeklerle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e verildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan, anatomik yapısı bozulmuş, sahiplendirilemeyen köpeklerin öldürüleceğini açıkladı.

AKP'nin hazırladığı sokakta yaşayayan köpeklerle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan, anatomik yapısı bozulmuş, sahiplendirilemeyen köpeklerin öldürüleceğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili beraberindeki AKP'li milletvekilleri ile açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, köpeklerin bazılarının öldürüleceğini açıkladı. Güler şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki barınaklar bir yaşam kalitesi olarak, yine hayvanlardan hayvana geçecek hastalıklar, yine hayvandan insana geçecek, hastalıkların da mevcudiyetini biliyoruz. Yine özellik itibariyle kuduz riski taşıyan saldırganlaşmış herhangi bir şekilde rehabilite edilme imkanı olmayan özelliği itibariyle anatomik yapısı bozulmuş, gerekirse mevcut bulunduğu ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirme imkanı olmayan köpeklerin hukuki ve sağlık kavramı yönüyle belirlenmiş bir kavramı kullanıyoruz. Ötenazi kavramını Bu sahipsiz köpeklerin ötenazi yoluyla da mevcut bakım evlerinin, yaşam kalitesinin, barınma imkanlarının niteliğinin artırılması, orada da sağlıkaltı alı hayvanlarımızın daha iyi imkanlarda bakılması için bu hayvanları ötenazi yoluyla da hayatlarına son verme noktasına bir imkan tanıyoruz."

Güler ayrıca basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Köpeklerin sahiplendirilmesi süresine ilişkin soruya Güler, "Barınaklarda hayvanların bakımları devam edecek. Birlikte yaşanılan bir alanda zarar verecek köpeklerin ayrıştırılması ve sağlıklı hayvanların da yaşam kalitesinin arttırılması gerekiyor. Görevli arkadaşlarımız veteriner barınak yetkilisi veya müdürün vereceği kararlar noktasında bu uygulanacak" dedi.

Güler, "Herhangi bir sebepten dolayı hayvanı öldürmenin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar. Ötenazi kelimesinin kullanılmasının sebebi hayvanımıza eziyet etmeden ilaç vasıtasıyla hayatına son vermek gerekiyor" açıklaması yaptı.