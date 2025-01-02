AKP'li Yayman: PKK şubat ayında silah bırakacak

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretine ilişkin, "Şubat ayının içerisinde artık Türkiye’de silahların bırakılacağı bir iklimin ve silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye’de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat ayı içerisinde Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye’nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi.

Yayman, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi ve Meclis'teki siyasi parti liderleriyle yapmaya başladığı görüşmelere değinen Yayman, Bahçeli'nin başlattığı sürecin önemli olduğunu söyledi.

"DEM PARTİ ÜSTÜNE DÜŞEN TARİHİ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİ"

Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçte çok önemli gelişmeler olmuştur. 1 Ekim’de Meclis’in açılışında Sayın Bahçeli’nin DEM grubuna giderek onların Meclis açılışını tebrik etmesi ve ellerini sıkması, daha sonra Milliyetçi Hareket grubunda pozitif sözleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dile getirdiği sözlerde aslında Sayın Bahçeli’nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olmuştur. Sayın Devlet Bahçeli sanki Suriye’de olacak gelişmeleri öngörmüşçesine PKK terör örgütüne ve DEM Parti grubuna bir çağrıda bulunmuştu. Ya eller tetikten çekilecek ya da bu eller tetiklerle birlikle gömülecek demişti. Bu meselenin ana fikri terörsüz Türkiye’dir. Bu noktada gelişmeleri olumlu görüyorum. Artık şehit analarının ağlamaması için ve Türkiye’nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli’nin çağrısı tarihsel önemdedir. Bir turnusol ve samimiyet testidir. Artık söz sırası DEM’dedir. DEM Parti üstüne düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakma ve Türkiye’de artık eylemlerine son verme noktasında daha cesaret verici bir tavır içerisinde olmalıdır. Bugün de tarihte ilk defa DEM Partisi Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmektedir. Bu gerçekten milletimizin görmek istediği hareket ve tavırdır."

"TÜRKİYE TARİHİNİ OLUMLU YÖNDE DEĞİŞECEK"

Örgütün şubat ayıiçerisinde silahları bırakacağını düşündüğünü ifade eden Yayman, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının olduğunu hep beraber görmekteyiz. O gün Sayın Bahçeli’ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye’de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu anlamışlardır. Ben şubat ayının içerisinde artık Türkiye’de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye’de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağının, Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye’nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum.''