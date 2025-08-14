AKP'li Yazıcı'dan 'Mücahit Birinci' sorusuna yanıt: "Bunlar alçaktır, şerefsizdir"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'li Mücahit Birinci ile ilgili açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TV100 yayınında Sinan Burhan, Hayati Yazıcı'ya Özgür Özel'in açıklamalarını hatırlatarak, "Özgür Bey'in ifadesi, bugünkü basın toplantısında da, iktidara yakın bazı avukatlar kamu gücünü kullanarak, bakanlık gücünü kullanarak 'Ben sizi çıkartayım, bana şu kadar verin.' Kamu gücünü kullanan avukatlar varsa nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir?" sorusunu yöneltti.

Yazıcı, cevabında, "Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Vicdanı olan, hukukun üstünlüğünü norm kabul eden hiçbir yargı mensubuna da bu tiplerin yanaşması mümkün değil" dedi.

"Bu tipler yok mu Türkiye'de, var..." diyen Yazıcı, "Bunlar her mesleğin çakallığını yapan tiplerdir bunlar. Bu tiplerle genele dönüştürüp, onlar oluyor diyerek gerçek olan iddiaların da üzeri asla örtülemez. Benim için bu varsa yapanlar suç işliyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, bekle" dediği dosyayı açıkladı.

Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu belirtti.

Özel, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktardı. Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaştı.

Özel'in açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldı.