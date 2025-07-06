AKP'li 'Yeliz'den tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: "1923 darbesiyle hesaplaşmadan..."

TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul’dan “Yeliz Adaley” isimli bir Twitter hesabından canlı yaptığı ortaya çıkan eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyet'i hedef alan bir paylaşımda bulundu. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 için "darbe" diyen Çamlı, "Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır" ifadelerini kullandı. Çamlı'nın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Çamlı anket açtığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"