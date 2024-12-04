AKP'li Yenişehirlioğlu hem "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz" dedi hem Halep'te Türk bayrağını savundu

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit’in "Halep’e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri?" ifadelerine karşılık çelişkili bir yanıt verdi. Yenişehirlioğlu bir yandan Suriye'nin bütünlüğünü savunduklarını söyledi bir yandan da El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın Halep'e yönelik saldırısını Türk bayrağını kullanarak savundu.

Yenişehirli oğlu, "Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?" dedi.

Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor? Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu al bayrağın gölgesinde, huzurla, gururla ve mutlulukla yaşamaya ilelebet devam edeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’nin bütünlüğünü, Suriye halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de güneyimizdeki halkların güvenliğinin sağlanması için bunca mücadele verirken bundan niye bu kadar rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz."