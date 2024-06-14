AKP'li Yılmaz: AK Partili belediyeler İmamoğlu'na oy verdi diye bir şey yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimiyle ilgili, "'AK Partili belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye asla bir şey yok. Öyle bir konu yok. O bilgi yanlış ve adeta ajitasyon içerikli" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Seçimde İmamoğlu'na AKP belediye başkanlarının oy verdiği yönündeki haberlere tepki gösteren Yılmaz, şunları söyledi:

"Belediyeler Birliği seçimiyle ilgili bilgi, külliyen yanlış ve yalan haber, iyi niyetten çok uzak bir habercilik anlayışıyla yapılmıştır. Orada, 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye asla bir şey yok. Öyle bir konu yok. O bilgi yanlış, adeta köpürtme, adeta ajitasyon içerikli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sonuçlarına müdahale ettiği, sinirlendiği, kızdığı gibi birtakım ajitasyon dolu ve karalama da içerecek, incitici birtakım cümleler de içinde olan bir haber anlayışıyla yapılmış bir şey. Hiçbir şekilde doğrulukla alakası olmadığını altını çizerek söylemek istiyorum. Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden alması gereken oyu da alamadılar."

"SEÇİM SÜRECİNDEKİ REKABET BİTTİ"

Özellikle depremden etkilenmiş illerden başlayarak seçim sonrası değerlendirme yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "'Bir seçim biter, biz ondan sonraki seçimin, hatta ondan sonraki seçimin gerektirdiği şeyleri yapan bir siyasi kültürden geliyoruz' diye hep söyleriz. Aynı şekilde onu devam ettiriyoruz ve arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Seçimde aday belirleme sürecinde olan rekabetin bittiğini, artık kucaklaşmanın ve nezaketin zamanı olduğunu, önümüzdeki süreçte yapmamız gerekenler konusunu konuşuyoruz" dedi.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.