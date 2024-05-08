AKP'li Yılmaz'dan seçim itirafı: 2 noktaya dikkat çekti

Yerel seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Bu sonuç beklemediğimiz bir sonuçtu" dedi. Seçmenin "ekonomi ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın hassasiyetleri" konusunda kendilerine mesaj verdiğini aktaran Yılmaz, "Bütün bunları okuyoruz ve buna dönük olan çalışmalarımızı planlayıp organize ediyoruz" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partilerle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Sandıktan çıkan sonucu ve verilen mesajı net şekilde gördüklerini iddia eden Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin iki noktaya vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz. Bu sonuç beklemediğimiz bir sonuçtu ama milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstündedir. Milletin söylediğine saygılıyız. Milletimiz bize 'Daha fazla çalışın, daha iyi organize olun. Ülkemizin ciddi sorunları var, bu sorunları da ihmal etmeyin' dedi. Bunun başında ekonomi var. Bunun devamında içinde bulunduğumuz coğrafyanın bazı hassasiyetleri var. 6 Şubat 2023'te ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Bazıları büyükşehir olan 11 ilimizde yapılan faaliyetlerimiz var. Bu senenin sonunda 200 bine yakın konutu teslim etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Allah'ın izniyle onları başaracağız. Bütün bunları okuyoruz ve buna dönük olan çalışmalarımızı planlayıp organize ediyoruz."

Yılmaz, süreçten dersler çıkararak, yapacakları toplantı ve planlamalarla yeni hamleler oluşturacaklarını sözlerine ekledi.