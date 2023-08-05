AKP'li Yılmaz: Refah ve konforu yükselten bir siyasi hareketin mensuplarıyız

AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu. Partisinin halkın refahı ve konforunu yükselten bir siyasi hareket olduğunu savunan Yılmaz, 2024 seçimlerine işare ederek muhalefeti hedef aldı.

AKP Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Yağmursuz gök gürültüsü gibidir bizim dışımızdaki siyasi partiler, ama biz yağmur gibi rahmet oluruz, üretime döneriz, insanımızın refahı ve konforunu yükselten bir siyasi hareketin mensuplarıyız" dedi.

Yılmaz, Kastamonu Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında partisini öven Yılmaz, ekonomideki olumsuz gidişata rağmen halkın refahı ve konforunu yükselttiklerini iddia etti.

Muhalefet partilerini de hedef alan Yılmaz, özetle şunları söyledi:

"Yağmursuz gök gürültüsü gibidir bizim dışımızdaki siyasi partiler, ama biz yağmur gibi rahmet oluruz, üretime döneriz, insanımızın refahı ve konforunu yükselten bir siyasi hareketin mensuplarıyız. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' derler, şu andaki muhalefet tam bu. O kadar güzel bir tarifi oluyor ki hep birbirleri ile uğraşıyorlar, hep birbirleri ile didişiyorlar. Seçime gidilen süreçte, bir masa etrafında doldur boşalt yaptılar, seçimden sonra mağlubiyet aldıktan sonra birbirlerinin yüzünü tırmalamakla meşguller. Onlar onla uğraşıyorlar, biz işimizle meşgulüz."

BATAKLIK EKONOMİSİ

İktidar temsilcileri ülkedeki ekonomik tabloya karşın 'olumlu' açıklamlar yaparken veriler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Seçimlerin ardından artan ekonomideki "belirsizlik" durumu, Türk Lirası'nın (TL) yabancı para birimleri karşısındaki değerini rekor seviyede düşürdü.

Dolar 27 lirayı, Euro ise 30 lirayı aşarak rekor üstüne rekor kırarken ekonomik darboğazda bulunan yurttaş bankalara muhtaç oldu. Tüketici kredilerinin tutarı 1,4 trilyon lirayı, kredi kartı borçları da 839 milyar TL’yi geçti. Milyonlar icralık oldu.

Enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz itibarıyla son bulurken aylık enflasyon da 1,5 yılın zirvesine çıktı. Verilere göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47, 83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57,45 oldu.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aştı. 2023’ün Ocak-Haziran döneminde 826 bin 627 yurttaş işsizlik ödeneği başvurusu yaptı. AKP döneminde işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 17 milyon 999 bin 793’e ulaştı.

Ülkedeki yoksulluğu ortaya koyan en güncel veri ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca paylaşıldı. Bakanlığın sosyal yardım verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında, aşırı yoksulluk çeken hane sayısı 3 milyon 615 bine yükseldi.