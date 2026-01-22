AKP'li Zengin 20 bin lira emekli aylığını savundu: Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Sizin gibi havanda su dövmüyoruz

TBMM Genel Kurulu’nda emekli aylıklarına ilişkin düzenleme görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında sert tartışma yaşandı. Emir, 20 bin liralık emekli aylığını “açlık ve sefalet” olarak nitelendirerek iktidarın emekliyi yok saydığını söyledi. Zengin ise CHP’nin Meclis’i çalıştırmadığını savunarak AKP'nin emeklileri en fazla düşünen parti olduğunu söyledi. CHP'li Emir, "Müthiş bir dirençle emeklinin hakkını savunuyoruz. Evet. Emekliyi açlığa mahkum etmek çalışmaksa, biz çalışmıyoruz. Eğer emeklinin feryadına, isyanına, beklentisine uygun olmayacak bir sadakayı getirip burada oyalamaksa, biz çalışmıyoruz. Ama millet için çalışacaksak, olur dedik. Elbette ki direneceğiz, mücadele edeceğiz. Biz ne yapıyorsak emeklinin alın teri için yapıyoruz. Siz emekliye 'git akşamları çöp karıştır' diyorsunuz. Marketlerin önlerine bakın akşamları. Övünüyorsunuz utanmadan. Emekli inşaatta çalışıyor. Emekliye, 'inşaat iskelesinden düş' diyorsunuz. Bunu söylemek çalışmaksa, biz çalışmıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerine geçildi. Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

Altıncı maddenin kabul edilmesinin ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Birazdan kamuoyunun gündeminde olan emeklilerimizin dört gözle beklediği ama umut kırıcı olan, emeklilerimizi 20 bin liralık açlık ve sefalete mahkum eden zammı oylayacağız. Milletimiz kimin emeklinin yanında, kimin emeklinin hakkının karşısında olduğunu açıkça görecek. Gecenin bir vakti emeklinin ekmeğini çalıyorlar. Saray’dan talimat gelmiş, emeklinin gözüne bakacak yüzleri kalmadığı için gecenin bir vakti utana, sıkıla yedinci maddeye el kaldıracaklar. Milletimiz bunları tanısın. Bunlar; emeklinin, milletimizin ekmeğine, aşına göz koyanlardır. Emekliyi yok sayanlardır" diye konuştu.

CHP'Lİ EMİR'DEN AKP SIRALARINA: EMEKLİNİN HAKKINI VERMEYECEKSENİZ, NİYE GELDİNİZ BURAYA

CHP’li Emir, sözlerinin devamında, "Emeklinin hakkını vermeyecekseniz, niye geldiniz buraya. Biz emeklimiz için mücadeleye devam ediyoruz. Sizden de aynısını bekliyoruz. Vicdanlarınızı ayağa kaldırın. Emeklinin hak ettiği zammı hep beraber verelim. Emeklimiz sizi izliyor. Milletimiz kimin emeklinin yanında olduğunu hep birlikte görecek" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEYİ BİZ YÖNETİYORUZ. SİZİN GİBİ HAVANDA SU DÖVMÜYORUZ"

CHP’li Emir’in ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Gecenin bu saatinde bu kanunu görüşüyor olmamızın sebebi, normal bir süreç yürütmediğimiz için oldu. Günlerdir neredeyse her önergede yoklama istiyorsunuz. Her meselede. Sizin zaten meseleniz, kanun yapmak değil. Siz Meclis’i çalıştırmamakla mutluluk duyan bir partisiniz. Alışmışsınız muhalefette olmaya. İktidar olmanın sorumluluğunun farkında değilsiniz. Kürsüye çıkıp yalan söylüyorsunuz. Biz emeklileri en fazla düşünen partiyiz. En çok oy aldığımız kitle bu ülkede garibanlar, haklarını bize helal etsinler. Siz zenginlerden oy almakla övünen bir partisiniz. Biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bu günlere geldik Önümüzdeki günlerde, ülkemizin mali dengeleri daha iyi olduğunda, daha fazlasını biz vereceğiz. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Sizin gibi havanda su dövmüyoruz. Siz kendi belediyelerinizde zaten vermiyorsunuz" dedi.

"EMEKLİYE, 'İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞ' DİYORSUNUZ. BUNU SÖYLEMEK ÇALIŞMAKSA, BİZ ÇALIŞMIYORUZ"

Tekrar söz alan CHP'li Emir, "Sayın Zengin, bir kere doğruyu söyledi. O da bizim müthiş bir direnç gösterdiğimizi söyledi. Evet. Müthiş bir dirençle emeklinin hakkını savunuyoruz. Evet. Emekliyi açlığa mahkum etmek çalışmaksa, biz çalışmıyoruz. Eğer emeklinin feryadına, isyanına, beklentisine uygun olmayacak bir sadakayı getirip burada oyalamaksa, biz çalışmıyoruz. Ama millet için çalışacaksak, olur dedik. Elbette ki direneceğiz, mücadele edeceğiz. Biz ne yapıyorsak emeklinin alın teri için yapıyoruz. Siz emekliye 'git akşamları çöp karıştır' diyorsunuz. Marketlerin önlerine bakın akşamları. Övünüyorsunuz utanmadan. Emekli inşaatta çalışıyor. Emekliye, 'inşaat iskelesinden düş' diyorsunuz. Bunu söylemek çalışmaksa, biz çalışmıyoruz" sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise AK Partili Zengin'e, "Bir şeyi de itiraf ediyorsunuz. 16 milyon emekliye, emekçiye 'gariban' dediniz. Sonra da 'onların oyu ile geldik' diyorsunuz. Yani şu mu; '25 yıldır onlar gariban olmaya devam etsin, biz onların oylarıyla iktidar olmaya devam mi edelim' demek istediniz?" şeklinde konuştu.

AKP'li Zengin ise "Biz istiyoruz ki bu kanunu yapalım. Emeklilerimizin maaşını 20 bin lira yapalım istiyoruz. Bu yeterli midir? Hayır değildir. Ama depremle ilgili 450 milyar TL harcadık. Türkiye'de ekonomik dengelerimiz daha iyi bir noktaya geldiğinde en önemli mesele emeklilerimiz olacak. Bizim asıl seçmenimiz bu insanlardır. Bizim başımızın tacıdır. Sizin umrunuzda bile değil. Sadece oy olarak görüyorsunuz" dedi.