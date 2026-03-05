AKP'li Zengin’den “menü” savunması: Halkın peynir-ekmek yediğini kabul etti
Meclis iftarındaki dana antrikotlu menüyle ilgili eleştirilere yanıt veren AKP’li Özlem Zengin, “Akşama peynir, ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz” sözleriyle halkın peynir-ekmek yediğini kabul etti. Zengin, eleştiriler için “Bunlar Türkiye’ye zarar veriyor” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un milletvekillerine verdiği iftar yemeğindeki menü gündem oldu.
Menüde lebeniye çorbası, iftar tabağı (bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin), keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata yer aldı. Tatlı olarak ise fındıklı narlı güllaç, içecek olarak ise zencefilli sumak şerbeti sunuldu.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eleştirilere Meclis Genel Kurulu’nda yanıt verdi. "Bu yemekleri aşağıda görev yapan yanı başımızdaki aşçılarımız pişirdi” diyen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Akşama peynir, ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz. Eleştirilerimizi yaparken TBMM'yi, milletvekillerini, bakanlarımızı aşağıya çeken konuşmalar yapmayalım. Bunlar Türkiye’ye zarar veriyor.”
Zengin böylece halkın peynir-ekmek yediğini kabul etti.
AKP’li Özlem Zengin, Meclis’teki dana antrikotlu iftar menüsüne yönelik eleştirilere yanıt verirken halkın peynir-ekmek yediğini kabul ettihttps://t.co/SfkRNkcDAo pic.twitter.com/G0gA7PyXNT— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 5, 2026