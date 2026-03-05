AKP'li Zengin’den “menü” savunması: Halkın peynir-ekmek yediğini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un milletvekillerine verdiği iftar yemeğindeki menü gündem oldu.

Menüde lebeniye çorbası, iftar tabağı (bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin), keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata yer aldı. Tatlı olarak ise fındıklı narlı güllaç, içecek olarak ise zencefilli sumak şerbeti sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eleştirilere Meclis Genel Kurulu’nda yanıt verdi. "Bu yemekleri aşağıda görev yapan yanı başımızdaki aşçılarımız pişirdi” diyen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akşama peynir, ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz. Eleştirilerimizi yaparken TBMM'yi, milletvekillerini, bakanlarımızı aşağıya çeken konuşmalar yapmayalım. Bunlar Türkiye’ye zarar veriyor.”

Zengin böylece halkın peynir-ekmek yediğini kabul etti.