AKP'li Zeytinburnu Belediyesi borçlarından kaynaklı iki sokağını satıyor

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'nin fiili olarak kullanılmakta olan iki sokağı, prim borçlarını ödemek için SGK’ya "satma" kararı CHP'li üyelerin ret oyuna karşın Belediye Meclisi'nde "oy çokluğu" ile kabul edildi. Eleştiriler karşısında söz alan AK Partili Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Kaynar işlemin "satış" değil, "mahsuplaşma" olduğunu ileri sürdü.

Zeytinburnu Belediye Meclisi yılın son meclis toplantısında, belediyenin ve şirketlerinin SGK’ya borçlarına karşılık, ilçede bulunan 4 parselin SGK’ya devri ile ilgili teklifi görüştü. Prim borçlarına karşılık SGK’ya satılması teklif edilen 4 parselden 3’ü fiilen sokak olarak kullanılıyor. Resmi olarak “Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmaz Sokak” ve “Karacabey Sokak” olarak kullanılan yollar, 70 milyon 600 bin liraya SGK’ya devredilecek. Söz konusu parseller imar planlarında ticaret ve konut alanına dönüştürülmüş olmakla birlikte SGK’nın fiilen yol olarak kullanılan yolları nasıl değerlendireceği merak konusu.

“SATIYORSUNUZ BAL GİBİ”

Teklifle ilgili oturumda söz alan CHP’li Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Düzgün Kaya, teklifi şöyle eleştirdi:

“Her ay bir satın alma, bir borçla geliyoruz. Bu da Zeytinburnu Belediyesi’nin doğru yönetilmediğini gösteriyor. Bunları muhalefet olarak söylemek zorundayız. Yapmayın, etmeyin diyoruz. Tamam satıyorsunuz, keşke para kasamıza girse ama kasaya girmeden maalesef yine borca karşılık SGK’ya vereceğiz. 'Paramız yok, sıkıştık' demiyorsunuz. Bir de şu üslubunuzdan vazgeçin. Satıyorsunuz bal gibi işte, mahsup ne demek? Borcun var demek ki. 'Param yok arsamı al, param yok arabamı al ya da dairemi al' anlamına gelmez mi bu? Biz artık bunun son olmasını istiyoruz.”

CHP’nin eleştirileri üzerine söz alan AK Parti’li Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Kaynar da özetle şunları söyledi.

“Gündemimizdeki bu madde taşınmaz satış maddesi değildir. Bu bütün belediyelerin yaptığı bir işlem aslında. Büyükşehir Belediyesi'nde de bu işlem yapılıyor. Belediye aslında satma mecburiyeti olan bir yeri satıp, parasını alıp Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeme yapmak yerine, doğrudan SGK’ya prim borçlarına veya prim ödemelerine karşılık mahsuplaşıyor ve böylelikle zaman geçmesini ve gecikmeden kaynaklı tazminatların doğmasını da engellemiş oluyor. Belediyenin yararına bir işlemdir.”

Teklif Belediye Meclisi’nden oy çokluğu ile geçti.

SGK’YA SATILACAK PARSELLERLE İLGİLİ TEKLİF

“Tapuda Belediyemiz adına kayıtlı, ilçemiz Maltepe Mahallesi, 2999 ada 69 parsel sayılı 517,55 yüzölçümlü taşınmaz, 2903 ada 50 parsel sayılı 317,27 1112 yüzölçümlü taşınmaz, 2916 ada 46 parsel sayılı 222,86 1112 yüzölçümlü taşınmaz ve 2916 ada 49 parsel sayılı 176,80 yüzölçümlü taşınmaz başkanlığımızın, Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel AŞ'nin ve Zeytinburnu Güven Personel Ltd. Şti'nin sosyal güvenlik pirim borçlarına karşılık mahsup edilebileceği değerlendirilmiştir.

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 7 Kasım 2025 tarihli sayılı yazısında, söz konusu taşınmazlara sosyal güvenlik pirim borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 41'inci maddesi kapsamında oluşturulan komisyonca yapılan inceleme sonucu düzenlenen 31 Ekim 2025 tarihli rapordaki 70 milyon 600 bin lira değer üzerinden muvafakat verilmesi talep edilmiştir.”

HAZİRAN AYINDA 2 CAMİ BİR OKULU DA BORCUNA KARŞILIK DEVRETMİŞTİ

4 Haziran 2025 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi'nce 2 cami, bir polis merkezi ve bir ortaokul, Maliye Hazinesi'ne devredilmişti.