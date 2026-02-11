AKP'liler Ali Yerlikaya ile selamı sabahı kesti

Resmi Gazete kararıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı.

Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanırken, Yerlikaya’nın koltuğuna ise Mustafa Çiftçi getirildi.

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte görevi resmen sona eren Yerlikaya hakkında İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan dikkat çekici bir tanıklık paylaştı. Türkkan, görevden alma kararından saatler önce Yerlikaya’nın Meclis’te milletvekillerinin yemek yediği alt salona kurmaylarıyla birlikte geldiğini ancak salonda bulunan AKP’li milletvekillerinden hiçbirinin ayağa kalkarak selam vermediğini öne sürdü.

"UZUN SÜRE AYAKTA KALDILAR"

Bu durumu, ya görev değişikliğinin önceden bilindiği ya da Yerlikaya’nın parti içindeki itibarını yitirdiği şeklinde yorumladı.

Türkkan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu akşam Resmi Gazetede yayınlanan kararla İçişleri ve Adalet Bakanları değişti.

Bu vesile bu akşam tanık olduğum bir konuyu aktarmak istiyorum.

Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yedığı alt salona, içişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya yemeğe geldi.

Çok kalabalık bir şekilde oturmak için masa ayarlıyordu çalışan arkadaşlar. Uzun bir süre ayakta kaldılar beraberdekilerle birlikte. Henüz Bakandı.

Yemek salonuna geldikleri arasında Bakan’ın yanında hiç milletvekili göremedim ben.

Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen Ak Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakanın yanına gitmedi.

Ya milletvekillerinin bu değişimden önceden haberi vardı, ya da Bakan olarak Ak Parti milletvekilleri arasında itibarını çoktan yitirmişti."