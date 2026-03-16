AKP'liler iftarda tekme tokat birbirine girdi

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla gerçekleştirilen iftarda İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçelerin kadın kolları, gençlik kolları teşkilat başkanları ve yöneticileriyle partililer katıldı.

ESKİ BAŞKANLA YENİ YÖNETİM ARASINDA KAVGA

İftar programının ardından partinin gençlik kollarının eski ve yeni yöneticileri arasında kavga çıktı. iddialara göre eski Başkan Baki Özdemir ile gençlik kolları başkanlığının eski veyöneticileri arasında tartışma çıktı. Özdemir çıkan kavgada gençler tarafından darp edildi. Kısa sürede büyüyen kavgayı partililerin müdahalesiyle son buldu.

AYDIN'DA DA OLMUŞTU

Geçen hafta da Aydın'da AKP İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel, Cumhuriyet Meydanı’nda birbirine girmişti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga karakolda bitmişti.