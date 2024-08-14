AKP'lilerden, 23'üncü kuruluş yıl dönümünde eleştiri: "Devletin partisi olduk"

AKP, bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bazı AKP'li yetkililer kuruluş yıl dönümünde paylaştıkları mesajlarda eleştiri ve uyarılarda bulundular.

Partinin kurucularından Bülent Arınç, X hesabından yayınladığı mesajda "değişim" vurgusu yaparak, "kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakma" çağrısı yaptı.

ARINÇ: "BAZI KONULARDA BAŞARISIZ OLDUK"

'Birtakım sorunlar' yaşadıklarını vurgulayan Arınç, "Bazı konularda başarısız olduğumuzu da itiraf etmeliyiz. Bu yüzden milletimiz farklı taleplerde bulunuyor. Son seçim sonuçları da bunu kanıtlamaktadır" dedi.

AK Parti, sistem tarafından dışlanmış Anadolu insanının bir inanmışlar ordusu vücuda getirerek iktidara yürüyüşünün hikâyesi olarak başladı. AK Parti’mizin ilk nüvesi olan Erdemliler Hareketi, aziz milletimizin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı ortaya koyduğu bir mutabakat… — Bülent Arınç (@bulent_arinc) August 14, 2024

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde danışmanlık yapan yandaş Yeni Şafak Yazarı Yasin Aktay ise partinin önündeki sorunların aşılmasında mevcut kadronun yetkinliğini sorguladı:

"Tabi AK Parti’nin tarihten gelen sebeb-i vücud kabilinden köklerine ne kadar bağlı kalacağı ve buradan mütevellit misyonunu ne kadar yürütebileceği, Erdoğan dışında mevcut parti kadrolarının bu misyonu taşıyacak bir anlayışa ve niyete ne kadar sahip oldukları da üzerinde durulması gereken bir sorudur."

MİROĞLU: "AK PARTİ'NİN TUHAF ZAMANLARINDAN GEÇİYORUZ"

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da 23'üncü yıl dönümü kutlama mesajında, partisine eleştiriler getirdi.

"Kendi davasının peşinde değil Türkiye davasının peşinde olan AK Partililer bugün zor durumda" diyen Miroğlu, "AK Parti'nin 'tuhaf zamanlarından' geçiyoruz, bu kuruluş paradigmasından uzaklaştığımız tuhaf zamanlar" dedi.

Türkiye'nin 'AKP'nin kuruluş felsefesine ihtiyaç duyduğunu' öne süren Miroğlu, "Dışlayıcı milliyetçiliğin Avrasyacılık sosuyla, 'Türk- İslam' senteziyle yeniden harmanlanıp siyasi alanda kullanılmasının AK Parti’ye değil, radikal milliyetçiliğe, Tuğrul Türkeş’in işaret ettiği 'Azgın Milliyetçiliğe' yaradığını görüyor ve üzülüyorlar" ifadelerini kullandı.

Hemen her seçmenin 23 yıl içinde hayatında bir veya daha fazla oy verdiği AK Parti 23. Yaşını kutlayacak bugün.

Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

AK Parti’nin tarihi ve muktesebatı, ülkemizin siyasi mirasına demokratik reformlarla, vesayete ve darbelere karşı mücadelelerle kayda… pic.twitter.com/Jr5XGhnHGs — Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) August 14, 2024

METİNER: "DEVLETİN PARTİSİ' OLDUK"

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise AKP'nin 'milletin partisinden' 'devletin partisine' dönüştüğünü söyledi. Metiner, şu mesajı paylaştı:

"AK Parti tez elden bürokratik-memur zihniyetinin hakimiyetine ve kendi içinde oligark gibi davranan siyasetçilerin varlığına son vermelidir. Milletimizin istediği: Yeni bir AK Parti, yani kendisine ait bir AK Parti. Kuruluş yıl dönümümüz bu isteğin vücûd bulmasına vesile olsun. Şimdiden kutluyorum."