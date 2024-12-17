AKP lisede kongre yaptı

Haber Merkezi

Trabzon Beşikdüzü Anadolu Lisesinde AKP Beşikdüzü İlçe Gençlik Kongresi yapıldı. Lise binasında kongre yapılmasına Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek tepki gösterdi.

Serkan Bebek, “AKP döneminde FETÖ ile kışlaya, şimdilerde camiye ve nihayet okula da siyaset girmiştir. Beşikdüzü Anadolu Lisesi AKP’nin kongre ve toplantı odası mı?. Bu işin sorumlusu kim? Kim izin verdi? İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin, Valinin ve Kaymakamın haberi var mı?​” diye sordu.