AKP listesinden Meclis’e taşınan HÜDAPAR’lı: Kemalizm zehirdir

HÜDAPAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in “Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam’dadır. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız” sözleri tepki çekti.

HÜDAPAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, dün Meclis’te yaptığı konuşmada, "Bizi kardeş kılan İslam'dır dedik. İslam'dır dediğimiz için birileri hopluyor, zıplıyor. Başkaları da çalıştay yapıyor ses yok, hatta el yükselten, devlet vaat eden zat, tüm tuşlara basarak HÜDAPAR'a iftira atıyor" dedi.

"Biz biliyoruz sizin düşmanlığınız İslam’adır. Derdiniz İslam’ladır" suçlamasında bulunan Dinç, "Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız. İlacımız olan aziz İslam’la kardeş olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

HÜDAPAR'lı Dinç'in sözlerine CHP'den tepki geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerici terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı Hüda-Par'ın, AKP listelerinden seçilen vekillerinin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'e hakaret etmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü terör örgütü elebaşıyla denk tutması şeref ve haysiyet yoksunu bir tutumdur" dedi.

Yücel, şöyle devam etti: "Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in Gazi Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapacaksın, göreve başlarken vatanın bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı kalacağına yemin edeceksin, hem de Mustafa Kemal'e olmadık laflar söyleyeceksin! Bu büyük milletin vekili olmak şerefli bir görevdir. Ancak, o görevin şerefini herkes ne yazık ki taşıyamıyor... Kabahat sizde değil, listelerinde sizi o meclise taşıyanlarda…"

Gerici terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı Hüda-Par'ın, AKP listelerinden seçilen vekillerinin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'e hakaret etmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü terör örgütü elebaşıyla denk tutması şeref ve haysiyet yoksunu bir tutumdur.… pic.twitter.com/XCJ6axOCJV — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) February 20, 2025

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in kalbinde, Gazi Meclisimizde, Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in Cumhuriyet’e, laikliğe ve Atatürk’e yönelik alçakça saldırısını Mersin Milletvekili olarak şiddetle kınıyorum!

Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin harcı, temeli, çimentosudur! Anayasa’nın 66. maddesi açıktır: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir!” Bu ülkenin Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Zaza’sı, Çerkes’i, Boşnak’ı, Laz’ı Cumhuriyet’in eşit yurttaşlarıdır! Cumhuriyet, etnik ayrımları aşarak hepimizi tek bir çatı altında buluşturmuş, özgür kılmıştır! İşte o çatı, Mustafa Kemal Atatürk’tür! Atatürk, sizin yobaz yağmurlarınızı engelleyen, bu milletin üzerine çökmeye çalışan karanlığı durduran sarsılmaz çatıdır!

Ve ben, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te, Mersin’i bir kadın milletvekili olarak temsil etmekten onur duyuyorum! Kadınları yok sayan, kazanılmış haklarımıza göz diken zihniyetin karşısında dimdik duracağım! Siz, Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alarak bu milleti bölmeye çalışıyorsunuz! Ama bilin ki TBMM, gericiliğin, bölücülüğün, Cumhuriyet düşmanlarının kürsüsü olamaz, olmayacaktır!

Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı emperyalizmin pençesinden kurtarırken, siz ve sizin zihniyetiniz ya mandacılığın peşindeydiniz ya da düşmanla iş birliği yapıyordunuz! Cumhuriyet sayesinde konuşabiliyor, milletvekili olabiliyorsunuz ama Cumhuriyet düşmanlığını sürdürecek cesareti de yine Cumhuriyet’in hoşgörüsünden alıyorsunuz! Ama bilin ki biz buradayız! Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz! Cumhuriyet’i, laikliği, Atatürk’ün mirasını sonuna kadar savunacağız! Bu ülkeyi gericiliğin karanlığına teslim etmeyeceğiz!"