AKP'liye serbest, CHP'liye suç

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklanan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’a araç tahsisi ihalesi sorulması tepkilere yol açtı. Bu konuda suçlanan Kurt, tahsisin rutin işlem olduğunu söylemesine karşın tutuklandı.

Aynı işlemin, aynı yolla AKP döneminde de yapıldığı ortaya çıktı. Eski KİPTAŞ Genel Müdürü ve şimdiki AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım döneminde de araç tahsisi ihalesi yapıldığı ancak buna dair bir işlem yapılmadığını söyleyen CHP'li Bulut Can Okuducu "Yıldırım için rutin bir uygulama olan 'ihale içine eklenen binek araç şartı' CHP’li belediyelere suç unsuru olarak gösteriliyor. Fakat bununla ilgili Ümraniye Belediyesi’ne tek bir soru soran savcı göremiyoruz" dedi.

İBB soruşturması kapsamında yapılan dördüncü operasyonda tutuklanan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un sorgulamasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kurt’a hem emniyet aşamasında hem de savcılık sorgusunda tanık ifadeleri sorulurken, özellikle kullandığı araç, üzerine kayıtlı taşınmazlar sorgulandı. Kurt’un kullandığı aracın fotoğrafları sorgu tutanaklarında yer alırken, bu aracı nasıl elde ettiği, hangi ihale sonucu verildiği sorgulandı. Kurt, kullandığı aracın nereden tahsis edildiğini ve işlemi ifadesinde özetle "Tüm yöneticilerimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu şekilde araç kullanmaktadır. Bu araç da bu kapsamda alınmış ve tarafıma tahsis edilmiş bir araçtır" dedi.

YILDIRIM'A TEK SORU YOK

CHP'li Bulut Can Okuducu, şunları söyledi: "İBB Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’a ihale şartnamesi gereği araç tahsisi yapıldığı suçlaması getirilmişti. Eski Kiptaş Genel Müdürü şimdiki Ümraniye Belediye Başkanı AKP’li İsmet Yıldırım için rutin bir uygulama olan “ihale içine eklenen binek araç şartı” CHP’li belediyelere suç unsuru olarak gösteriliyor. Ümraniye Belediyesi 2023 yılında toplamda 16 adet yapım işinde, iş süresince yüklenicilerden toplamda 51 adet binek araç temin edildiği sayıştay raporunda yer alıyor. Fakat bununla ilgili Ümraniye Belediyesi’ne tek bir soru soran savcı göremiyoruz. İhale detaylarında otomatik şanzuman, yakıt ve tüm masraflar dahil ibaresi görünüyor. İşte Ümraniye Belediyesi’nin sayıştay raporunda yazan ihaleler ve talep edilen araçlar şöyle;

• 4 adet 2021 model üstü, otomatik, yakıt matik kartlı ve OGS vb. masraflar dahil

• 4 Adet 2021 üstü otomatik yakıt kartlı ve tüm masraflar dahil

• 3 Adet 2022 üstü otomatik şanzumanlı

• 4 Adet 2020 model ve üstü Otomatik Şanzumanlı

• 11 Adet En az 2020 ve yukarısı, en az 90 ps ve üzeri motor gücü tam zamanlı günlük 100 km.