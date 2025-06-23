AKP'liye yetki, yandaşa ruhsat

Ebru ÇELİK

Kanal İstanbul güzergahında bulunan Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentseldönüşüm adı altında yürütülen uygulamalar hem mecliste hem de yargıda tartışma konusu oldu. Kentsel dönüşüm süreci yıllardır çıkmazda olan ilçede AKP'li Başakşehir Belediyesi'in, Meclisi toplantısında aldığı kararla tartışma yeni bir sürece evrildi. Dönüşüm sürecine dair tüm yetkilerin AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na devretmesi tartışmaları büyüttü.

CHP’li Belediye Meclis üyeleri ve mahalle halkı, bu yetki devrinin hukuka aykırı olduğunu savunarak yargı süreci başlatılacak. Yurttaşlar ‘‘Mülkiyet hakkımız tehdit altında’’ dedi.

HUKUK DIŞI

Barınma Hakkı Meclisi’nin gönüllü avukatı Korkmaz Aslan, dönüşüm sürecinde hukuk dışına çıkıldığını belirterek, konuyu mahkemeye taşıdı. Aslan, bu yetki devirlerinin tamamının açılan davalar sonucunda iptal edildiğini anımsatarak “Buna rağmen belediye hukuka aykırı şekilde yandaş firmalara ruhsatlar vermeye başladı” dedi. Aslan, söz konusu ruhsatların, TOKİ’ye komşu Son Evler, Dere yatağı ve mahallenin merkezi gibi stratejik bölgelere verildiğini de kaydetti. Aslan, yetki devrinin yalnızca Şahintepe Mahallesi’ni değil, Başakşehir'in tamamını kapsadığını belirtti. Aslan süreci şöyle aktardı: “Yaklaşık üç haftadır mahalleli belediyeye başvurarak, ruhsatların iptali için itiraz dilekçe veriyor. Ancak belediyenin bir aksiyon almaması nedeniyle yurttaşlar da dava sürecine hazırlanıyor. Belediyenin vereceği yanıtlara göre yargı yolu yeniden devreye girecek. Belediye, şirket eliyle yürüttüğü uygulamaların yargıdan dönmesinin ardından, artık süreci belediye başkanı üzerinden yürütmeye çalışmakta.’’

Aslan, “Bu yetki devri, Başakşehir genelini ilgilendiren daha geniş kapsamlı bir dönüşüm sürecinin önünü açıyor. Başakşehir’deki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili dikkat çeken hukuki bir sorun daha gündemde. Mevzuata göre, bir alanın 'rezerv alan' ilan edilmesi için önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karar alınması gerekiyor. Bu ilan yapıldıktan sonra Bakanlık, uygulama yetkisini ilgili belediyeye devredebiliyor. Belediye ise bu yetkiyi usulüne uygun biçimde belediye başkanına devredebilir. Ancak Başakşehir’de, henüz rezerv alan ilan edilmemiş bölgelerde bile belediye başkanına yetki devri yapıldığı görülüyor. Bu açıkça hukuka aykırıdır’’ değerlendirmesini yaptı.

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YURTTAŞLAR DAVA AÇACAK

Başakşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nizamettin Kümeç, sürecin başından bu yana yurttaşın haklarının çiğnendiğini belirtti. Kümeç, “Rezerv alan ilanı dahi yapılmamış bölgelerde inşaat ruhsatı veriliyor ama bu ruhsatlar sadece yandaşlara gidiyor. Vatandaşa ruhsat yok. Üstelik bu işlemler iptal edilmiş planlara dayanıyor. Meclis üyeleri olarak direkt belediye başkanına tüm yetkilerin devrini ve hukuksuzca verilen ruhsatlara dava açmak için hazırlanıyoruz” dedi. Kümeç, şöyle devam etti: “Yeni düzenleme ile daha önce üçte iki olan malik çoğunluğu, yüzde 50+1’e düşürüldü. Bu durum vatandaşın mülkiyet hakkını ciddi biçimde tehdit ediyor. Biz bu yeni yetkiye de dava açmaya hazırlanıyoruz.”