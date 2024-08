AKP, Meclis'teki Can Atalay görüşmesi öncesi AYM'yi hedef aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.

Bugün saat 14.00'te başalayacak görüşme öncesi açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Atalay için verdiği "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki kararını hedef aldı.

Güler "AYM, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir" dedi. Güler, AYM'nin kendi içtihatını yok saydığını iddia etti.

Güler'in açıklamaları özetle şöyle:

"Ortada bir karar yok. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Geçmiş olaylarla hiçbir benzerliği yoktur. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nin buna benzer verilen kararları maalesef kendi içtihatından kopmuştur. Anayasa Mahkemesi, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. AYM kendi içtihatını yok saymıştır, anayasanın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir."

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.



Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, "Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir" denilmişti.



Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.