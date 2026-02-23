AKP Meclis’te yeni teklife hazırlanıyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. AKP’nin, bu hafta TBMM’ye yaklaşık 30 maddelik yeni bir kanun teklifi sunması bekleniyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor çalışmaları nedeniyle geçen haftayı yoğun geçiren TBMM’de mesai devam edecek.

Genel Kurul'da, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta ilk 5 maddesi kabul edilen teklif 30 maddeden oluşuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin denetim görevi yetkisi veriliyor.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

AKP’nin, bu hafta TBMM’ye yaklaşık 30 maddelik yeni bir kanun teklifi sunması bekleniyor. Eski orman alanları ve kullanım amacını yitiren Devlet Su İşleri’ne ait arazilerdeki mülkiyet belirsizliğinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Fiilen yerleşime açılmış, ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman alanı ya da DSİ’ye ait arazi olarak görünen yerlerdeki tapu sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.