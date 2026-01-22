AKP-MHP'nin gündeminde emeklilere ve öğrencilere yer yok: Muhalefetin önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin KHK'li kamu görevlileri, İYİ Parti'nin yükseköğretim öğrenci affı, DEM Parti'nin medya yayınları ve CHP'nin emeklilere ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Manisa Milletvekili Şenol Sunat, yükseköğretimde öğrenci affının en son 2022 yılında yapıldığını vurgulayarak, aradan geçen sürede yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimlerin yeni ve kapsamlı bir öğrenci affını zorunlu hale getirdiğini savundu.

Öğrenci affının keyfi bir ayrıcalık değil, bir sosyal adalet mekanizması olduğunu ifade eden Sunat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan bu mağduriyet sessiz kalınacak bir mesele değildir. Bu kanayan yarayı görmezden gelmek umutları, geleceği ve gençleri görmezden gelmektir. Öğrenci affı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme sorumluluğu, anayasal bir hakkın adil kullanımı, gençler için ikinci bir şanstır. Bu imkan her genç için sağlanmalı, daha fazla ertelenmemeli ve derhal hayata geçirilmelidir. Çözüm de belirli fakültelerle ve sınırlı düzenlemelerle sağlanamaz, bu sorun bütüncüldür."

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, ekonomik nedenlerle üniversite kaydını yenileyemeyen, azami süre engeline takılan, sağlık sorunları, ailevi sebepler, deprem ve salgının yarattığı ağır koşullar nedeniyle okuldan kopan binlerce genç için öğrenci affının zorunluluk olduğunu savundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, öğrenci affının gerekli ancak gerçekçi bir çözüm olmadığını dile getirerek, "Eğitimdeki mevcut durum kamusal olarak tekrar ele alınmadan, demokratik ve bilimsel bir eğitim sistemi kurulmadan sürdürülebilir gibi gözükmüyor" dedi.

"GENİŞ KAPSAMLI AF DÜŞÜNÜLMELİDİR"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, son öğrenci affının üzerinden 4 yıl geçtiğini ve bu süreçte yaşanan ağır toplumsal ve ekonomik koşulların çok sayıda yükseköğretim öğrencisinin ve ailelerinin mağduriyetine neden olduğunu söyledi.

Yükseköğretimde yaşanan sorunların sadece belli fakültelere özgü olmadığını, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler, doktora programlarında öğrenim görenlerin, 2022 öncesinden kaydını sildiren binlerce öğrencinin de benzer sorunlar yaşadığını anlatan Yaman, "Bu nedenle çıkarılacak af asla dar değil, geniş kapsamlı düşünülmelidir. Unutulmaması gereken konu, bu gençler çok zor kazanılan bir okulu disiplinli çalışmaları sayesinde kazanmışlardır. Hiç şüphesiz kanunlar kişiye özel değildir fakat gençlerin ruh sağlığının gözetilmesi, her birinin farklı ihtiyaçları olduğunun bilinmesi, ruh sağlığı temelli bir yaklaşım da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ VEKİLDEN BOĞAZİÇİLİ AKADEMİSYENLERE SAYGISIZLIK

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Yükseköğretim Kurumu ile üniversitelerin gerekli görmesi durumunda öğrenci affının değerlendirilebileceğini söyledi.

Baykan, "Mağduriyetlerin yaşanmaması adına biz de geçmişte yaptığımız gibi yine öğrenci aflarıyla alakalı gereklilik olduğu takdirde adımlar atarız, nitekim Meclis gündemine henüz taşınmamış böyle bir çalışmamızın olduğunu da ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Eğitimin kalitesini artırmaya çalıştıklarını öne süren Baykan, "Kaliteyi artırmaya çalışırken Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde aylardır ara ara dikilen arkadaşlara bu kış günlerinde hastalanmamaları için battaniye ulaştırılmasını ilgili arkadaşlardan rica ediyorum" dedi.

Öte yandan, Yeni Yol Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, kürsüye gaz lambası ile çıkarak, tüm mağdurlar için adalet arayışını sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Genel Kurulda daha sonra, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.