AKP-MHP’de ‘teğmen yemini’ rahatsızlığı

Politika Servisi

İktidar blokunda Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından teğmenlerin yemin etmesi ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atmasının yarattığı rahatsızlık devam ediyor. Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenleri eleştirdi.

NETLİĞE KAVUŞTURULSUN

Teğmenlerin yemin etmesi ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur" dedi.

HAKARET AÇIKLAMASI

MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise “Hukuk dışı vatanseverlik olmaz” dedi. Harp Okulundaki teğmenlere hakaret edilmesinin doğru bulmadıklarını kaydeden Çelik açıklamasında şanları kaydetti: "Bir takım siyasetçi, aydın, emekli asker; ‘Bu görüntülerden hükümete mesaj verildi’ gibisinden üslupla konuşmaları… Bunların yaptığı şey eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de tabii bunlara cevap vereyim derken, milletin gözbebeği gibi baktığı TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Çerçeve budur."

SUÇ DUYURUSU

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır, Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Ebru Eroğlu ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. CHP'li Başarır'ın avukatı Uğur Poyraz'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu dilekçesinde; Say’ın paylaşımının eleştiri, yorum ve haber verme niteliğini aştığını ve aşağılama kastında bulunması nedeniyle suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Başarır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Say’ın Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun başarılarını küçümsediğini belirterek şunları kaydetti: "Kendisine gazeteci diyen bu şahıs, Ebru Teğmeni, doğal olarak askerlerimizi ve askerlik teşkilatını aşağılamıştır."