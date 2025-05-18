AKP Milletvekili kanun tanımıyor!

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi Giresun Harşit Vadisi’nde kanun tanımıyor. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Doğankent İlçesine bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki Alagöz’ün “kurşun, çinko ve bakır” madeni atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor.

Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde “Madenin kapasite artışı ve yeni bir atık depolama alanı yapmak için” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruda, maden için bir atık havuzu daha yapılacağı, atık depolama alanının genişletileceği, sekiz galeri girişi, beş atık alanı, bir sızıntı suyu depo-lama havuzu ve şantiye alanı ilave edileceği ifade edildi. Ancak maden şirketi daha ÇED başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık havuzunu inşa etti.

VALİ SUÇ MAHALLİNE GİTMİŞTİ

Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti. Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık” demişti.

İKİNCİ KAÇAK HAVUZ YAPILDI

Ancak şirketin ikinci bir kaçak kimyasal atık havuzu inşa ettiği ortaya çıktı. BirGün, maden şirketinin ikinci kaçak atık havuzunu inşa ettiğini görüntülerle belgeledi. Maden çevresindeki dereler ve su kaynakları ise madenin kimyasal atıkları nedeniyle siyah renkte akıyor.

SULARI ZEHİRLİYOR

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

İHALE ZENGİ OLDU

Covid-19 aşısını getiren ve Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi de yine AKP Milletvekili Cantürk Alagöz. Kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale alan Keymen İlaç, yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’lik sözleşme yaptı.