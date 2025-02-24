AKP MKYK'de yer almayan Şamil Tayyar: "Riski üstlenen kararı verir"

AKP’nin 8. Olağan Kurultayı’nda 75 kişiden oluşan yeni MKYK listesinde yer almayan Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kongrede 75 kişilik MKYK ve MYK listesinde 39 yeni isim yer aldı, 36 isim ise liste dışı kaldı.

"Velhasıl, bu saatten sonra ‘değişim’ mevzu kapanmıştır. Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır" diyen Tayyar, şunları kaydetti:

'DEĞİŞİM' VURGUSU

"Özellikle yerel seçimlerde İstanbul/Ankara gibi büyükşehirleri kaybedince, yüzde 50 civarındaki oy oranı 30’lara gerileyince, kamuoyu ve parti tabanında çok güçlü ‘değişim’ rüzgarı esmişti.

Bu bağlamda, kamuoyundaki talepleri dile getirdik, gözlem, öneri ve kanaatlerimizi ısrarla paylaştık. Cumhurbaşkanımız da kendine ulaşan kimi sıkıntıları kongre konuşmalarında ifade ederken, olup bitenlerden haberdar olduğu mesajı vermişti.

Nihayetinde bu beklentilerin cevap bulacağı kongre süreci, bugün itibarıyla tamamlandı, yeni kadrolar oluşturuldu, AK Parti’yi seçime götürecek MKYK ve MYK şekillendirildi.

Karar verildi, değişiklik hükme bağlandı. Velhasıl, bu saatten sonra ‘değişim’ mevzu kapanmıştır. Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır. Hayırlı, uğurlu olsun."