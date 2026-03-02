AKP MKYK toplandı: Hakan Fidan sunum yapacak
AKP MKYK toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.27'de AKP Genel Merkezi'nde başladı. Toplantıda Hakan Fidan'ın sunum yapacağı bildirildi.
Kaynak: AA-DHA
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AKP Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.27'de başladı.
Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yapacağı belirtildi.
Ayrıca toplantıda, TBMM gündemi de ele alınacak.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.