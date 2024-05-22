AKP MKYK toplantısı başladı
AKP Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.30'da başladı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.30'da başladı.
Önceki MKYK toplantısının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunmuştu.
Çelik, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin değerlendirildiği ilk MKYK toplantısında Erdoğan'ın parti kurullarına verdiği talimatlar doğrultusunda raporlar hazırlanacağını söylemişti.