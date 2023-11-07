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AKP MKYK toplantısı sona erdi

Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP MKYK toplantısı soona erd.

Güncel
  • 07.11.2023 15:08
  • Giriş: 07.11.2023 15:08
  • Güncelleme: 07.11.2023 17:02
Kaynak: AA
AKP MKYK toplantısı sona erdi
Fotoğraf: Depophotos

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı basına kapalı şekilde gerçekleşti. 

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ERDOĞAN HATİPOĞLU'NA ROZET TAKTI 

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu'na parti rozetini, AKP MKYK toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Partiden istifa eden Hatipoğlu, AKPye katıldı
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