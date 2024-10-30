AKP Muğla İl Başkanı Akça’dan Atatürk posterine yer verilmeyen törenle ilgili açıklama: Muğla Valiliğimizce konuyla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı

AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça 29 Eki Cumhuriyet Bayramı'nda Bodrum ve Ortaca'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Akça, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum’da Erdoğan’ın posterinin asılmasına tepki gösterenleri eleştirdi. Akça, "Bodrum’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılmış olmasına tepki göstererek alanı terk eden ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın posterinin alanda yer almaması gerektiği yönünde açıklama yapanları anlayabilmiş değiliz. Zira ulusal gün ve bayramlarımızın kutlamaları belli bir mevzuat gereğince ve devletin kurumlarınca protokol hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu bağlamda resmi bayramlarda Türk Bayrağı ile birlikte Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın posterleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve milletvekilinin Cumhurbaşkanımızın posterine gösterdiği tepkiyi hayretle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Akça, Bodrum’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde CHP Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz'ın yaptığı konuşmaya da tepki göstererek, şunları söyledi:

“Milletimizin her yıl coşkuyla kutladığı Cumhuriyet Bayramlarında ve bu bağlamda yapılan etkinlikler de yapılacak konuşmalar mülki idari amirler ve belediye başkanlarınca yapılmalıdır. Yapılan konuşmaların vatandaşı, halkı kucaklayıcı bir konuşma olması gerekir. Cumhuriyet Bayramı gibi hepimizin ortak değeri olan bir bayram kutlamasında ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerekmektedir. Düzenlenen konser bir siyasi partinin konseri değil masrafları hemşehrilerimizin vergileri ile karşılanan Bodrum Belediye’sinin konseridir. Seçimlerde rekabet olabilir ama seçim sonrasında belediye herkesin belediyesidir. Esasen yapılan konuşmaya tepki gösteren başta AK Partili ve MHP’li Bodrum İlçe Başkanlarımız olmak üzere Bodrumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Akça, Ortaca’daki geçit töreninde Atatürk posterine yer verilmeyerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın posterinin taşınması olayıyla ilgili de Cumhurbaşkanının hedef alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Akça, “Yaşanan olay üzerinden siyasi malzeme üretilip, özellikle partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması son derece yanlıştır. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Muğla Valiliğimizce konuyla ilgili soruşturma ve inceleme başlatılmış olup. Bu konuda kastı ve ihmali olanlar ortaya çıkartılacaktır" dedi.