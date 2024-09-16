AKP MYK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor: Masada neler var?

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının öncelikli konusu ekonomi olurken, partinin bu ay başlattığı başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programının ilk etabından raporlar masaya yatırılacak.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre; AKP bu ay itibarıyla başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programının ilk etabını tamamladı.

Parti teşkilatının; esnafın, STK’lerin, çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin talep, sıkıntı ve izlenimlerini dinlediği belirtilen programa ilişkin sahadan gelen ilk raporlar, toplantıda Erdoğan’a sunulacak.

Rapor sonuçlarına göre atılacak adımların yol haritası belirlenecek. Ekonomiye ilişkin gelişmeleri yurttaşa yansıtmak için yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca, hayat pahalılığı konusu da toplantıda gündeme gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere yeni yasama döneminde Meclis’te ele alınacak birçok konu da toplantıda görüşülecek.

Seçmenin muhalefete bakış açışı, muhalefetin sorunları çözme kabiliyeti ve vatandaşın kimi ‘umut’ olarak gördüğü konuşulacak.