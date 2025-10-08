AKP MYK toplantısı sona erdi: Çelik’ten İsrail’in Sumud Filosu müdahalesine tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AKP konferans salonundaki toplantı, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunarak, "Netanyahu Gazze'de soykırım yapıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik müdahalesi hakkında konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu şebekesinin, Gazze’ye saldırılarının yıl dönümü. Bu soykırıma karşı duran tüm vatandaşlarımızı ve sivil toplum örgütlerini kutluyoruz. Sumud Filosu’yla ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu ve ülkemize getirildi. Burada karşılaşılan müdahale suçtur. Gazze’nin mesajını tüm dünyaya ulaştıran aktivistlere uygulanan zorbalık, onların insanlık dışı karakterini bir kez daha göstermiştir. İşledikleri suçların hesabı sorulacaktır.”