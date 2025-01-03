AKP'nin 22 yıllık karnesi: Enflasyon çift haneden inmiyor!

2024 yılı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2024'te yıllık enflasyon yüzde 44,8'e ulaştı. Böylece enflasyon üst üste 8 yıl, toplamda ise 11 yıl çift hanelere ulaşmış oldu.

Koalisyon hükümetlerinin enflasyonla mücadelede başarısız olduğu öngürüsüne dayanan bir muhalefet çizgisiyle iktidara gelen AKP'nin 22 yıllık iktidarındaki enflasyon ortalaması yüzde 17,92'ye yükseldi.

TÜRKİYE NEDEN ENFLASYONLA MÜCADELE EDEMİYOR?

Türkiye'de enflasyonla mücadele edilememesinin ana nedenleri arasında iktidarın enflasyonla mücadele anlayışındaki sorunlar ve Türkiye'nin dışa bağımlılığı önemli yer tutuyor. Türkiye'nin ithalata olan bağımlılığı ile üretimde ağırlıklı olarak ithal girdilere ihtiyaç duyması, kur kaynaklı enflasyona neden oluyor. Öte yandan, kamu harcamaları adı altında yandaşlara servet aktarımı para arzında artışa yol açıyor. Merkez Bankası'nın yıllara göre değişen tutumu, faiz politikasındaki genellikle seçim kaynaklı değişiklikler, ekonomideki düşük verim, enerjideki dışa bağımlılığın önlenememesi, yüksek vergi artışları ve sonuçta ülkede enflasyonun düşmeyeceğine yönelik algı, fiyatlar üzerinde yükseliş baskısı oluşturan birçok etmen arasında sayılabilir.

AKP DÖNEMİ ENFLASYON ORANLARI

Yıl Enflasyon Oranı (TÜFE) 2003 18,4 2004 9,3 2005 7,72 2006 9,65 2007 8,39 2008 10,06 2009 6,53 2010 6,4 2011 10,45 2012 6,16 2013 7,40 2014 8,17 2015 8,81 2016 8,53 2017 11,92 2018 20,30 2019 11,84 2020 14,60 2021 36,08 2022 64,27 2023 64,77 2024 44,38

YÜKSEK ENFLASYON ZARARLI MIDIR?

Emekçileri koruma adına ücretlerde yapılan fiyat artışları, toplumsal refahı artırıcı etki yapar. Dolayısıyla sade vatandaşın gelirinin artırılması, servet sahipleri ile aradaki uçurumun hızla kapatılması, emek sömürüsünün yok edilmesi yolunda atılması gereken önemli adımlar arasında sayılabilir. Buna karşın Türkiye'deki enflasyon, ücretli çalışan kesimlerden zenginlere servet aktarım mekanizması olarak işlemekte, şirketlerin daha fazla kâr hırsıyla hem emek ücretlerini budama, hem de hızla servet biriktirme aracı haline gelmiştir. Dolayısıyla, kapitalist düzende enflasyon emekçiler için zararlıdır.