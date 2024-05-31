AKP'nin 3 günlük kamp programı belli oldu: Bakanlar AKP'li vekillere sunum yapacak

AKP'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 gün sürecek toplantıda seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları görüşülecek. Bu kapsamda bakanlar da AKP'li vekillere sunum yapacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan AKP 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, Kızılcahamam ilçesindeki otele gelmeye başladı.

Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantıyı takip edecek gazeteciler için otel önünde basın merkezi oluşturuldu. Akredite olan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabahki açılış ve pazar günkü kapanış konuşmaları basına açık olacak.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak. Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. Bu oturumda, AKP Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

Daha sonra AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

İstişare ve değerlendirme kampında, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum gerçekleştirecek.

Kampa AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.