AKP'nin açıkladığı rakama emeklilerden yanıt: "Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır"

AKP emekliye 12 bin 500’ü reva gördü. “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganı atan Edirneli emekliler, karar sonrası sokağa çıktı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin detaylarını kamuoyu ile paylaşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle birlikte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği üyeleri açıklama sonrası hızla sokağa çıktı. “Açlığa sefalete hayır” yazan dövizler taşıyan emekliler, Edirne Saraçlar Caddesi’de basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Ramis Ülker bütün emeklileri saflara çağırdı. Ülker, “Alanlardayız. Çünkü bu ülkede emeği ile geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Alanlardayız. Çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi ile milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaştırılıyoruz” dedi.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

İktidar kendi yarattığı ekonomik krizin yükünü yine emekliye ve emekçiye yıkıyor diyen Ülker sözlerine şöyle devam etti:

“Bunca yoksulluğa, sefalete rağmen gözümüzün içine baka baka “iktidarımızda işçiyi, memuru, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik” nutukları atmaya devam ediyorlar. Oysa bizler bu ülkenin kamu emekçileri, emeklileri olarak artık yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizler artık içi boş müjdeler, bugün kaşıkla verileni yarınkepçe ile alan hileler, sadaka, ulufe değil, emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz.”

Ülker, sözlerini tüm emeklilere seslenerek noktaladı:

“İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret, Adil Bir Vergi Sistemi, Halk İçin-Emek İçin Bütçe, Güvenceli İş, Güvenli Gelecek İçin omuz omuza verelim.”