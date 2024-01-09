AKP'nin adayı Murat Kurum: "Rakibimiz İstanbul’a karşı olan ilgisizlik"

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ ziyaretinde basın toplantısı düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, daha sonra MHP'yi de ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekrem İmamoğlu'na başarılar dileyen Kurum, "Rakibimiz İstanbul’a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlıktır" dedi.

İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, şunları söyledi:

"Rakibimiz Mahmutbey’deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Rakibimiz ‘herkesi kucaklayacağız’ deyip de o hizmetleri İstanbul’a kazandırmayanlardır. Biz sadece İstanbul’a odaklanacağız. Tabelaları koyup da tabelalar arkasında çalışmayan bir belediye izlenimi ortadan kalkacak."

İBB yönetiminin TOKİ konusundaki eleştirilerine cevap veren Kurum, “Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Ancak bu eleştiriyi yapan mevcut büyükşehir belediyesi yönetimi aynaya dönüp kendisine bakması gerekir. ‘Yüz 40 bin sosyal konut yapacağım’ deyip 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Bu irade mi bize akıl verecek" şeklinde konuştu.

"TRAFİĞİ UCUZLATMAK İSTİYORUZ"

Kurum, bir gazetecinin “Toplu taşımaya zam gündeminizde mi” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Toplu ulaşıma zam ile ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz İstanbul’da trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Trafiği ucuzlatmak, vatandaşımızın da bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Biz gerçek belediyecilik yapacağız, algı belediyeciliği yapmayacağız."

MHP'YE ZİYARET

Murat Kurum daha sonra MHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, “Birlikte kazanacağız” dedi.