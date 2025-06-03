AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminde AKP, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin ilk turunda hiçbir aday Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu alamadı. Seçimin ilk tur sonuçları şöyle:

AKP - Numan Kurtulmuş: 305 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 122 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 50 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 31 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30 oy

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar, seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamaya 529 üye katıldı. Son olarak yapılan oylamada 329 oy alan AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı seçildi.