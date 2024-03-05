AKP'nin adayı Turgut Altınok, Ankara'da 2 yıldır kullanılan uygulamayı vaat etti

AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da 2 yıldır kullanılan 'Kantin Kart' uygulamasını vaat olarak sundu.

AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, başkentte iki yıldır kullanılan 'Kantin Kart' uygulamasını vaat etti.

Dünkü esnaf ziyaretlerinin ardından kısa bir konuşma yapan Altınok, "Çocuklara 'Kantin Kart' geliyor. İlkokul, ortaokul, lise çocuklarımıza kantin kartları vereceğiz" dedi.

Ancak Altınok'un bu vaadi 2 yıldır ABB tarafından hayata geçiriliyor. ABB en son geçtiğimiz hafta cumartesi günü sosyal yardım alan 13 bin 121 çocuk için sadece okul kantinlerinde geçerli olan aylık 550 TL kantin desteği yatırdı.

Altınok daha önce de Ankara’da 3 yıldır kullanılan 'Başkent Kart' vaadinde bulunmuştu.