AKP'nin Ankara adayı açıklanacak: Tarih belli oldu

AKP'nin 14 Ocak'ta yapacağı ve ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara adayını açıklayacak.

AKP'nin ertelenen 'aday tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

AKP'nin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısı iptal edilmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Kulislerde AKP'nin Ankara adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olacağı ifade ediliyor.

Erdoğan'ın Ankara dışında bazı büyükşehir ve illerde belediye başkan adaylarını da açıklaması bekleniyor.