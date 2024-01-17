AKP'nin Ankara adayı kesinleşti: Yarın resmen açıklanacak

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olarak belirlendi. Turgut Altınok arandı ve adaylığı hakkında bilgi verildi. Altınok'un ismi yarın aday tanıtım toplantısında açıklanacak.

AKP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi resmileşti.

AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Aday tanıtım toplantısında Ankara'nın dışında bazı büyükşehirler ve illerin de belediye başkan adayı açıklanacak.

Yarın gerçekleştirelecek aday tanıtım töreni için partinin Ankara adayı kesinleşti.

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok arandı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı konusunda bilgilendirildi.

İSMİ OSMAN GÖKÇEK'İN GERİSİNDEYDİ

Turgut Altınok'un ismi, araştırmalarda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP'li Osman Gökçek'in gerisinde çıkmıştı.

Alf Araştırma Şirketi'nin Ankara'da 03 - 08 Ocak'ta 2 bin 100 katılımcı ile yüz yüze görüşerek yaptığı ankette katılımcılara, "CHP Adayı Mansur Yavaş'ın belirlenmesi sonrası, Cumhur İttifakı adayı sizce kim olmalıdır?" sorusu yöneltilmişti.

Ankette, "Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsun" diyenlerin oranı yüzde 42,6 olarak ölçülmüştü.

İkinci sırada ise Turgut Altınok yer almıştı. "Altınok aday olsun" diyenlerin oranı ise yüzde 37,5 olmuştu.