AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, anket sonucu açıkladı

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Ankara'da 10 günde çok şeyin değiştiğini öne sürerek, "Anketlerde biz şu anda önde çıkıyoruz. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz" iddiasında bulundu.

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, katıldığı TV100 yayınında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınok, açıklamasında, "Bugün de sabahtan başladık uçağa gelene kadar Ankara'nın sokaklarında, toplantılardaydık. Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor" ifadelerini kullandı.

Altınok, "Bütün oylar hiçbir adayın cebinde değil, çantada keklik değil. Sokakta 'CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız' var" diye konuştu.

"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

"Anketlerde biz şu anda önde çıkıyoruz" iddiasında bulunan Altınok, "Ankara'da 10 günde çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz" dedi.

Altınok şöyle devam etti:

"Mesele şu, vatandaşa söz veriyorsanız, verdiyseniz bu sözü yerine getireceksiniz yoksa da çıkıp özür dileyeceksiniz. İşin ahlakı budur. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya 'Size 5 yılda 58 km metro yapacağım' diye söz vermişti. 5 yılın sonunda Ankara'nın 5 cm metrosu yok. Toplam 80 km metro yapacağız."