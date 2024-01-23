AKP'nin Ankara ilçe adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

AKP, Ankara ilçe adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bir programla açıklayacak. AKP'nin Ankara'nın Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş’ta ise MHP adayını destekleyeceği belirtildi.

Yerel Seçim 2024 23.01.2024 13:19 Giriş: 23.01.2024 13:19

Güncelleme: 23.01.2024 13:24 Kaynak: İHA

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AKP, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak. AKP, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Ankara’nın 25 ilçesinden 20’sinde aday çıkaracağı belirtildi. Öte yandan AKP'nin Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş’ta ise MHP adayını destekleyeceği ifade edildi.