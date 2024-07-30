AKP'nin 'barınak harcamalarına yüzde 40 destek' önergesi kabul edildi

AKP'nin, sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan teklifin Meclis'teki görüşmeleri devam ederken barınak yapım ve iyileştirilmesine ilişkin maddede sunduğu değişiklik önergesi kabul edildi.

Sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin öldürülmesinin önünü açan 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda, devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, AKP görüşmeler sırasında tasarının barınak yapım ve iyileştirilmesine ilişkin maddesine değişiklik önergesi sundu.

Önergeyle; hayvan bakımevlerinin kurulması, rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakılması amacıyla yapılan harcamaların yüzde 40'nın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması öngörülüyor.

Harcamaların yüzde 40’ının faaliyetleri yürütecek olan belediyelere aktarılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren önergede şu ifadeler kullanıldı: “Belediyelerce bu maddenin ikinci fikrasında belirlenen oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı, tevsik edilmesi kaydıyla ilgili belediyeye Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılır. Ancak, aktarlacak tutar hiçbir şekilde ikinci fıkrada belirlenen oranların yüzde 40'ını geçemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Değişiklik önergesi Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edildi.