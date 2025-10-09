AKP'nin Bayrampaşa hazımsızlığı sürüyor: Kesilip servis edilen görüntülere CHP'den yanıt geldi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın başkan vekili seçilmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

AKP'li üyelerin seçiminin "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla dava açmasının ardından dün akşam da TYT Türk'te Nuray Başaran'ın sunduğu "Siyaset Masası" programında oylama sırasında çekilen görüntüler kesilip yayınlandı.

Seçimin dördüncü turunda AKP adayı Akın lehine kullanılan bir oyun "isim arasına tire işareti konulduğu" için geçersiz sayıldığı, bu işaretin de CHP'li bir üye tarafından atıldığı iddia edildi.

Başaran ayrıca seçim sonucunun belirlendiği kura çekiminde de isimlerin bulunduğu torbanın kontrol edilmediğini iddia etti.

"ALGI OLUŞTURMAK İÇİN BİLİNÇLİ OLARAK KESİLDİ"

Söz konusu programın ardından CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, programda yayınlanan kesilmiş görüntülerin tamamını paylaştı. Görüntülerde çizildiği iddia edilen oy pusulasında CHP'li bir üyenin oy kullandığı görülüyor.

Konuya ilişkin CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili oylamasına dair dün gece bir televizyon kanalında yayınlanan video, algı oluşturmak için bilinçli olarak kesilip servis edilmiştir. Ama unutmayın; Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte size yalanlar ve gerçekler…" ifadelerine yer verildi.