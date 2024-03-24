AKP'nin Büyük İstanbul Mitingi: Erdoğan, YRP'den istifa eden vekile rozet taktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor.

AKP'nin Büyük İstanbul Mitingi başladı.

Erdoğan, sahneye Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu ile birlikte çıktı.

Erdoğan, Pamukçu'ya rozet taktı.

Mitingin düzenlediği Atatürk Havalimanı'na katılımcılar saat 10.30 itibarıyla arama noktasında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yapmaya başladı.

Erdoğan'dan önce Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum konuşma yaptı.

Kurum, "Burada İstanbul'un değişim iradesi var" dedi.

Alanda Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da yer aldı.

MİTİNG ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI Miting dolayısıyla, saat 07.00'den itibaren Yeni Havalimanı Caddesi'nin sahil istikameti, İstanbul Fuar Merkezi ile Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşağı Alt Geçidi VİP ayrımları, C kapısından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü, Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılıyor. Öte yandan, İBB tarafından miting için metro ve otobüslere ek seferler konuldu. Bu kapsamda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı" ile "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro" ve "M9 Ataköy-Olimpiyat Metro" hatlarının saat 11.00'den itibaren tam kapasiteyle çalıştığı bildirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum.

Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Bu İstanbul ki şairlerin bir taşına dünyaları değişmediği bir şehirdir.

Büyükşehirleriyle, ilçeleriyle İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinden yeni bir dönemin kapılarını beraberce açacağız.

"MEVCUT METROLARIN TAMAMI BİZE AİTTİR"

Bu Ekrem denilen arkadaş göreve gelince ne değişti? Çöp, çukur, yarı zamanlı mesai. Şimdi de israftan bahsediyor. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik?

Şu Haliç neydi? Rezillik. Orayı tüm o çamur deryasından şu kardeşiniz kurtardı. Buraya ancak hizmet ederek layık olursunuz. Haliç'te balık tutuluyor, yüzülüyor. Bu kardeşiniz sayesinde oldu. Oradan beni başbakanlığa gönderdiniz, cumhurbaşkanlığına gönderdiniz. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızda bu şehri düşünmediğimiz tek bir günümüz yok.

İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Bunları biz yaptık.

"ENGELLEME DİYE BİR ŞEY YOK"

Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında geçen bir dönemin ardından pek bir şey kalmıyor.

İstanbul'un problemi vizyon eksikliğidir. Engellenme diye bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul'da fazlasını alıyor. Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti. Balya balya paralar bir yerlerden geliyor, bir yelere gidiyor. Kimse şu ana kadar bir izah yapamadı. Ama hala vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadım. Tüm bu rezillliklerle siyaset kirlendi. Şehr-i İstanbul'u kirletttiler. İstanbul'u bunlara bırakmamak vicdan borcumuzdur.

Bir tarafta sadece ben diyenler var, bir tarafta da sadece İstanbul diyenler var.

Biz eksik ve hatalarımızı asla inkar etmeyiz. Hak ve özgürlükler anlamında tarihe geçirdiğimiz reformlar bizim referansımızdır. Milli iradenin önündeki engellleri kaldırmamamız bizim referansımzdır. Girdiğimiz 17 seçimin hepsinden zaferle çıkmamızı bu referanslara borçluyuz. Tüm farklılıkları ile Türkiye'yi kucaklıyoruz.

Biizmle ilgili sürekli iftira attılar. Onlar ne derlerse desinler biz ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik. Biz 1994'te bu şehrin emanetini devraldığımızda neredeysek bugün de aynı prensiplere bağlıyız.

"650 BİN KİŞİ VAR"

Diğer genel başkanlar evlerinde yatarken ben 25 şehre gittim. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda bir buçuk milyona kişiye alıştık. Bugün ise 650 bin kişi.

Seçimlerden sonra Büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini Cumhurbaşkanı olarak şahsım, kabine, Murat kardeşim ve ekibi, hep beraber bu projeleri hızlandıracağız.

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi'ni hizmete alacağız. Peki bu zat ne yaptı?

Ayrıntılar geliyor...