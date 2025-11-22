AKP'nin çoğunluğu ile karar verildi: İktidar medyası İmralı ziyaretini görmedi

AKP iktidarı medyasının önde gelen gazeteleri Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Akşam ve Takvim; PKK'nin lideri Öcalan ile görüşecek komisyonu manşetlere taşımadı.

Sabah, gazetenin manşetinde habere hiç yer vermezken diğerleri kutu haber olarak gördü.

İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, dün (21 Kasım) terör örgütü PKK'nin lideri Öcalan ile görüşme kararını oyladı.

CHP, oylamanın kapalı yapılması nedeniyle komisyondan ayrılırken, İmralı Adası'na gidecek heyete de üye vermeyeceğini açıkladı.

Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP) ve Hüda-Par, oylamada ret verdi.

Gelecek, Saadet ve DEVA Partileri'nden oluşan Yeni Yol Grubu çekimser oy kullandı.

AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in 32 'Evet' oyu ile Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gidilmesine karar verildi.

ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMAK GÖRÜNMEYE YETMEDİ

AKP'nin çoğunluk olduğu komisyonda çıkan kararı iktidar medyası tarafından görmezden gelindi.

Sabah: AKP iktidarının sesi olarak bilinen Sabah Gazetesi, basılı gazetenin manşetine İmralı kararını taşımadı.

Sabah, İmralı kararını kutu haber veya sürmanşetten de görmedi. Konu ile ilgili sadece bir yazarının CHP'yi hedef aldığı yazı, ilk sayfanın sol alt köşesinde minik bir şekilde yer aldı.

Yeni Şafak: “İmralı'ya gidilmesin” diyerek büyük bir manşet atan ve MHP ile restleşen Yeni Şafak da İmralı ziyaretini görmedi. Yeni Şafak yalnızca kutu bir haberde “Komisyon İmralı ziyaretine 'vize' verdi” başlıklı haberine yer verdi.

Türkiye: İktidarın bir diğer seslerinden Türkiye Gazetesi de Öcalan ziyaretini manşetine taşımadı. Türkiye Gazetesi, kutu haberde “İmralı Seferi başlıyor” başlığını atıp MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın fotoğrafına yer verdi.

Akşam: İktidar medyasından Akşam Gazetesi de manşetine Öcalan ziyaretine yer vermezken CHP'yi hedef aldı. Akşam, kutu bir haber ile Öcalan ziyaretini CHP üzerinden görmeyi tercih etti.

Takvim: Takvim Gazetesi de Öcalan ziyareti manşetine taşımazken, kutu haber olarak kenarda ufak bir yer ayırdı.

İktidar medyasından yalnızca Hürriyet, Milliyet ve Akit haberi gören gazeteler oldu. Hürriyet 'İşte İmralı kararı: Komisyon gidiyor'' başlıklı haberi ile yer verirken Milliyet ise 'Heyet CHP'siz İmralı'ya gidiyor: Yeni dönem başlıyor'' şeklinde yazdı.

Yeni Akit: İktidara yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit haberi manşetine taşısa da Öcalan ziyaretini CHP üzerinden gördü. Akit CHP'yi hedef göstererek ''Seçim için Kanil'le görüşen CHP, terörsüz Türkiye için İmralı'ya gitmiyor'' ''İttifak sürsün terör bitmesin'' başlıklarıyla haberi manşette sundu.

Türkgün: MHP'nin yayın organı Türkgün Gazetesi de kararı manşetlere taşıdı.