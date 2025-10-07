AKP'nin eski Milletvekili Kocabıyık'ın tutuklanmasına CHP'li Emir: "Amaç konuşanı cezaevine koymak. Sizden biri olunca bile bunu yapıyorsunuz"

Cumhuriyet gazetesine verdiği son röportaj ve sosyal medya platformu X'te yer alan son iki paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında sabah 10.00 civarında Ankara’daki evinden gözaltına alınan AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Emniyet ifadesinin ardından Ankara Adliyesi’ne talimatla ifadesi alınması için sevk edildi.

Kocabıyık'ın tutuklanmasına TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile tepki gösteren Emir, şunları söyledi:

"Bu konu belki de sabaha kadar konuşmamız gereken bir konu. Bir eski AKP milletvekili, bir siyasetçi bugün tutuklandı. Suçu ne; hiçbir suçu yok. Size meydan okuyorum içinizde birçok hukukçu var. Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyası ortada. Bir tane tehdit, bir tane hakaret bulursanız gelin konuşalım ama olmadığını siz de biliyorsunuz. Amaç susturmak, korkutmak. Büyük bir hukuk katliamı yapıldı. Bu soruşturmayı İstanbul başlatıyor. Neden çünkü Külliye'nin savcısı orada. Ankara'daki milletvekilini İstanbul'daki savcı soruşturuyor. Buradaki savcı tutuklamadan önce milletvekilinin ifadesini almadı. 'Gerek yok' dedi. Amaç konuşanı cezaevine koymak. Sizden biri olunca bile bunu yapıyorsunuz."