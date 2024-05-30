AKP'nin hazırladığı "kripto paraya ilişkin kanun teklifi" için görüşmeler başladı

AKP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan kripto paraya ilişkin kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kripto paraya ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyan kanun teklifinde

AKP milletvekillerinin imzasıyla kripto paraya ilişkin hazırlanan düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sevk edildiğini ancak tali komisyonlarda bu teklifin görüşülmediğini belirterek, konuya dair Plan ve Bütçe Komisyonuna bu komisyonlardan bir bilgi gelip gelmediğini sordu.

Türeli, bu konuda bir alt komisyon kurulmasını önerdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Türeli'nin düşüncelerine katıldığını vurgulayarak, bundan sonraki uygulamalarda bu yöntemin uygulanabileceğini dile getirdi.

MHP'Lİ AKSU'DAN "İHTİYAÇ YOK" YANITI

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Başkanlığı'na sunulmasından itibaren uzunca bir süre kanun teklifinin incelenmesine fırsat verildiğini, bürokratlarla yapılan toplantıda bilgi verildiğini anımsatarak, alt komisyona ihtiyaç olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Komisyon Başkanı Muş ise kanun teklifi dağıtıldıktan sonra 10 gün içinde tali komisyonlardan herhangi bir rapor ve geri dönüş yapılmazsa ana komisyonun toplantı yapabileceğini hatırlatarak, düzenlemenin dağıtımından itibaren 14 gün geçtiğini ve bu toplantıyı yapabileceklerini söyledi.

"SÜRE KISITI KOYMADAN İMKAN SUNULDU"

Milletvekillerine kanun teklifini incelemek için iki haftalık bir süre verildiğini belirten Muş, konunun enine boyuna tartışılması için de milletvekillerine süre kısıtı koymadan imkan sunduklarını açıkladı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Ankara Milletvekili Ömer İleri, teklife ilişkin komisyona sunum yapıyor.