AKP'nin hedef aldığı SOL Genç'ten yanıt: "AKP susacak gençlik konuşacak"

SOL Genç’in Balıkesir Zeytinli’de gerçekleştirdiği bir haftalık yaz kampının ardından Edremit Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği gençlik mitingine yüzlerce genç katıldı. “Doğa, Yaşam ve Memleket için Söz Bizim Gelecek Bizim” şiarıyla yapılan mitingin ardından AKP Balıkesir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Mehmet Aydemir imzasıyla yapılan açıklamada, mitingde atılan sloganların “Cumhurbaşkanına hakaret ve toplumsal huzuru bozma” suçları kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

DEVRİMCİLER VAR

AKP’nin suç duyurusuna ilişkin SOL Genç tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün gerçekleştirdiğimiz Gençliğin Mitingi'nde gerçekleri haykırmamız memleketi karanlığa sürükleyen; doğayı, yaşamı, memleketi talan eden AKP’yi huzursuz etmiş. Daha yürüyüşü kimin düzenlediğini bilmeyen AKP İl Başkanlığı, tabi ki halkın gerçek sorunlarını da bilmiyor. Gerçekleri, doğruları hakaret sanıyor. Soruşturmalara, baskılara, tehditlere karşı tüm kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz! Ne yaparsanız yapın memleket için mücadele etmeye devam edecek gençler var, devrimciler var!”*



RAHATSIZ OLMUŞLAR

SOL Parti de AKP’nin suç duyurusuna tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada, “Halkın karşısına çıkmaya yüzü olmayanlar dün Balıkesir’de gerçekleştirdiğimiz mitingden rahatsız olmuşlar. Ne yaparsanız yapın memleket için mücadeleden vazgeçmeyen devrimciler var, gençler var” denildi.