AKP'nin hedefinde yeni belediyeler var iddiası: Dikkat çeken tablo

CHP’ye yönelik operasyonlar sürerken, tutuklanan belediye başkanlarının yerine yapılan atamalarla çok sayıda belediyenin yönetimi fiilen el değiştirdi.

Operasyonlar kapsamında tutuklanan CHP’li belediye başkanlarının yerine, belediye meclislerinde çoğunluk bulunması halinde AKP’li üyeler seçilirken, çoğunluğun olmadığı durumlarda ise istifalarla dengelerin değiştirilmesinin ardından yine AKP’li isimlerin belediye başkanlığına getirildiği görüldü.

Yargı kararları üzerinden seçmen iradesinin yok sayıldığı operasyonlara her gün yenisi eklenirken, AKP’nin hedefinde yeni belediyelerin olduğu iddiası da gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP'li belediye meclis üyeleri ile AKP-MHP'li üyeler arasındaki dengenin çok az olduğu belediyeler hedefte.

Kilis'te 16 CHP'li, 15 AKP-MHP'li meclis üyesi bulunuyor. Sadece bir oy farkı olan bu iller kritik eşikte.

AMASYA VE KÜTAHYA'DA DURUM

Amasya'da 17 CHP, 9 AKP ve 5 MHP'li üye var. İktidar, üç üyeyi transfer etmesi halinde meclis çoğunluğunu sağlayabilir. Kütahya'da ise AKP 16, MHP 10, CHP 11 üyeyle temsil ediliyor.

Cumhur İttifakı'nın toplam 26 üyesi bulunuyor.

DİĞER KRİTİK İLLER

Meclis üyesi transferlerinin gündeme gelmesi durumunda Burdur, Giresun, Sinop, Kırıkkale ve Kırşehir de meclis çoğunluğu açısından kritik iller arasında gösteriliyor.

Bu illerde çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi mümkün görülüyor.