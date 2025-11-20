AKP'nin İmralı'ya ziyaret toplantısı sona erdi

AKP Genel Başkanvekili Eflan Ala ve komisyon üyesi AKP milletvekillerinin İmralı'ya ziyaret toplantısı sona erdi.

Süreç Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Komisyonda İmralı'ya ziyaret gündemi ele alınacak.

Yarın gerçekleştirilecek komisyon toplantısı öncesi AKP'de İmralı'ya ziyaret konusu görüşüldü. Toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

"OLUMLU BAKIYORUZ"

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda İmralı'ya ziyaret konusuna olumlu bakıldı.

AKP kaynakları, "Komisyonda oylamaya ihtiyaç olur mu olmaz mı bilmiyorum. Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz kanununda ziyaret yönetmiliği var bu kapsamda değerlendirilir. Hangi üyenin gideceği değerlendirilecek, ne zaman gidileceğine komisyon karar verecek" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan AKP adına İmralı'ya Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın gitmesinin beklendiği iddia edildi.