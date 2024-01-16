AKP'nin İstanbul ilçe başkan adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 20 Ocak Cumartesi günü İstanbul ilçe başkan adaylarının tanıtım toplantısının gerçekleştirileceğini söyledi. Kurum, "Önümüzdeki Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı. Kurum, ayrıca 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var" diye konuştu.

AKP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını 20 Ocak Cumartesi günü açıklayacak.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, aday tanıtım toplantısının Cumartesi günü saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceğini söyledi.

AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kurum'a, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Kurum, İSO Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmesinin ardından konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum yerel seçim takvimine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla birlikte istişarelerimizi yaptık. Önümüzdeki Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız" dedi.

"PROJE LANSMANINI YAPACAĞIZ"

Kurum, sürece ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu manada inşallah güzel bir neticeyi de 31 Mart akşamı ilçe belediye başkanlarımızla birlikte alıyor olacağız. Buna yürekten inanıyoruz, ardından da proje lansmanını yapacağız zannedersem ayın 30'unda beyanname tanıtımı Ankara'da gerçekleşecek. Biz de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıkladıktan sonra bir proje lansmanı düşünüyoruz. inşallah onu da önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağız."

"3 TEMEL GÜNDEMİM VAR"

İstanbul'un küresel rekabette olumlu yönde farklılaşan, katma değer üreten bir şehir olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu güçlü şehrin ticaretini, sanayisini, üretim odaklı desteklemeye, istihdamını arttıracak girişimlere de yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Bir masa etrafında oturacağız, masa etrafında karar alacağız ve sadece bu konuyla ilgileneceğiz. Sadece İstanbul'un geleceğiyle ilgileneceğiz. İstanbul'un dinamikleriyle bu sorunlarımızı bir bir çözmek için gerekli iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. Tabii toplumsal refahın arttırılması için iş insanlarımızla, sanayicilerimizle belli aralıklarla da görüşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz."

Kurum, İstanbul'un çözüm bekleyen sorunlarına, uzun süredir hiç çalışılmayan problemlerine, artık bir karmaşaya dönüşen İstanbul ekosistemine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kentin gücünün, tarihi ve kültürünün yanı sıra çalışanlarından, üretenlerinden, istihdamından ve güçlü ev ekonomisinden geldiğini de dile getiren Kurum, "Bu noktada bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu" ifadelerini kullandı.











